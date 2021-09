Noua declarație pe propria răspundere: cum arată și de unde poate fi descărcată Declarația pe propria raspundere a devenit din nou obligatorie in unele localitați din Romania, declarate in scenariul roșu din cauza incidenței mari a cazurilor Covid, iar autoritațile au aprobat noi restricții. Romanii care lucreaza pe timp de noapte au nevoie de o adeverința de la angajator, pentru a putea circula. Declarația pe propria raspundere se […] The post Noua declarație pe propria raspundere: cum arata și de unde poate fi descarcata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

