Nouă decese în județul Alba cauzate de COVID-19. Șase bărbați și trei femei au pierdut lupta cu virusul In ultimele zile au fost raportate noua decese cauzate de COVID-19, ale unor persoane din județul Alba. Este vorba despre șase barbați și trei femei care au pierdut lupta cu virusul. Femeie din Aiud, confirmata pe 10 noiembrie și internata la Spitalul Județean de Urgența. A decedat pe 21 noiembrie: stop cardiac, pneumonie SARS COV […] Citește Noua decese in județul Alba cauzate de COVID-19. Șase barbați și trei femei au pierdut lupta cu virusul in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

