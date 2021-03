Noua cruciadă culturală în Ungaria: ORBAN vrea o „muzică pop şi rock patriotică” Guvernul de la Budapesta, condus de Viktor Orban, are in vedere un proiect prin care vrea sa apere identitatea ungara, acesta starnind temeri in randul artistilor care vorbesc despre cenzura, scrie AFP, preluata de News.ro . Cițu vorbește despre LOCKDOWN: ”Raspunsul meu este foarte clar” Planul, ale carui detalii au fost dezvaluite saptamana aceasta, promite 62 de milioane de euro pentru sustinerea si formarea de talente, finantarea creatiei si a echipamentelor (studiouri, spatii de concert). „Este vorba de realizarea unor productii pop si rock ungare de calitate, de a face din ele o sursa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Susținerea scenei locale este o idee care ar putea seduce, dar proiectul guvernului suveranist al lui Viktor Orban, care vizeaza apararea identitații ungare, stârnește temeri legate de cenzura în rândul artiștilor, relateaza AFP.Acest plan, ale carui detalii au fost dezvaluite…

