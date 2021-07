Stiri pe aceeasi tema

- Multi dintre noi am avut nevoie de povestea finala a ursului Arthur, un rege al celor ce pazesc Graalul in natura, pentru a afla un secret murdar al fondatorilor proiectului european. Coudenhove-Kalergi, unul dintre acesti fondatori, considera ca revenirea pericolelor reprezentate de nationalismele…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a îndemnat luni Uniunea Europeana sa suprime posibilitatea dreptului de veto de care dispune fiecare stat membru, pentru ca Uniunea „sa nu mai fie luata ostatica”, relateaza AFP și Reuters, potrivit News.ro. „Nu ne putem lasa luati…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni si marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, la Bruxelles, context in care va pleda pentru implementarea rapida si unitara a certificatelor verzi digitale la nivel european, reiterand ideea ca acestea sa nu afecteze

- Parlamentul ungar a aprobat marti prelungirea pana la sfarsitul lunii septembrie a starii de urgenta sanitare pentru gestionarea pandemiei de Covid-19. Masura a fost criticata de opozitie ca fiind inoportuna si abuziva in contextul imbunatatirii situatiei epidemiologice, dar justificata de partidul…

- Principalul opozant al lui Viktor Orban, primarul Budapestei Gergely Karacsony a anunțat sâmbata ca va candida pentru funcția de premier în perpectiva alegerilor generale de anul viitor, informeaza Reuters. El ar putea intra în cursa susținut de șase partide de opoziție care ar urma…

- CHIȘINAU, 13 mai - Sputnik. Analistul politic Anatol Țaranu a declarat in emisie la Radio Sputnik Moldova ca PAS ar putea fi constrans sa ajunga la o ințelegere cu forțele de stanga, daca unioniștii nu vor reuși in timp util sa creeze un proiect politic de succes și sa ajunga in noul Parlament. Președinția…

- Autoritațile de la Bruxelles au definit un pașaport COVID, un certificat sau o adeverința verde, pentru a ajuta turismul din țarile UE, care a fost doborat din cauza pandemiei de coronavirus. Deja au inceput testele cu pașaportul COVID in Europa, iar acest document ar putea intra in vigoare incepand…

- CE a publicat noua strategie privind medicamentele pentru COVID-19. Comisia Europeana intentioneaza sa aprobe trei noi terapii de tratament pentru COVID-19 pana in luna octombrie 2021 si posibil alte doua medicamente pana la sfarsitul anului. Comisia Europeana a publicat joi, 6 mai, noua strategie privind…