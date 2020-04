Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Judetean Suceava, Florin Filip, si directorul medical Doina Ganea Motan au demisionat, miercuri, in conditiile in care 200 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus. Directorul de ingrijiri medicale Mihaela Hreceniuc nu a demisionat, dar este in izolare la domiciliu.

- Ziarul Unirea Sute de cadre medicale infectate cu COVID-19. Alba apare intr-o raportare, in mod eronat, cu 2 persoane infectate. Evidența din fiecare judet Sute de cadre medicale infectate cu COVID-19. Alba apare intr-o raportare, in mod eronat, cu 2 persoane infectate. Evidența din fiecare judet Grupul…

- Tot mai multe spitale anunta cazuri de COVID-19 printre medici si asistenti. Sunt peste 300 de cadre medicale infectate in toata tara. Doar in ultimele 24 de ore, 4 spitale din Capitala au anuntat ca au medici, asistente sau infirmiere care s-au imbolnavit.

- Moara pare una dintre comunele cele mai afectate de criza medicala care a lovit județul Suceava. Asta și pentru ca un numar destul de mare de persoane sunt angajate ale Spitalului Județean "Sf. Ioan cel Nou" Suceava.Potrivit primarului Eduard Dziminschi, din datele neoficiale pe care le ...

- Este alerta la Spitalul Universitar din București. Mai multe cadre medicale au aflat ca sunt infectate cu noul coronavirus. Reprezentantii unitatii au confirmat ca testele a cinci cadre medicale au ieșit pana acum pozitive. Madalina Samoila are detalii.

- Județul Suceava a raportat catre Institutul Național de Sanatate Publica un numar de 181 de cadre medicale infectate, pana la aceasta ora, cu COVID-19. Dintre acestea, 43 sunt medici, 70 asistente, 20 infirmiere, 7 ingrijitoare și 41 fac parte din personalul auxiliar.Conform raportarilor catre INSP…

- Un numar de 285 de cadre medicale din intreaga tara sunt infectate cu noul coronavirus, au anuntat autoritatile, conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Dintre acestea, 91 sunt medici.