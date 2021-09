Stiri pe aceeasi tema

- Gala Tanarului Actor - HOP, editia cu numarul 24, s-a deschis joi seara, cu primii dansatori care au urcat pe scena Casei de Cultura a Studentilor din Alba Iulia pentru a-si prezenta scenele alese. "E o bucurie sa fim aici, pentru ca ne-am gasit cate un cal alb, fiecare, si calare pe acest…

- Clubul Helion al Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, recent distins cu doua premii la Convenția Europeana de Science Fiction (Fiugi, Italia), iși reia activitatea, intrerupta de perioada de vacanța din luna august. Vineri, reuniunea Helion se va desfașura in sistem mixt: online, prin Zoom, și…

- Intr-un comunicat transmis presei astazi 28 August 2021 directorul interimar al casei de cultura se plange ca in perioada 2017-2020 nu au fost incepute lucrarile de reabilitare la scena din parcul rozelor.Abia din luna Septembrie 2020 lucrarea de reparatii pentru scena din parcul timisorean a fost atribuita…

- Programat inițial pe scena din Parcul Rozelor, Festivalul de Opera și Opereta Timișoara a fost mutat din aceasta locație, pentru simplul fapt ca respectiva scena e in lucru și va fi gata peste o buna perioada de timp. Cei de la Casa de Cultura a Municipiului Timișoara au considerat ca trebuie sa faca…

- Avand in vedere ca este al treilea “Weekend pe Bulevardul Castanilor”, ploieștenii sunt așteptați, din nou, sa-și petreaca și acest sfarșit de saptamana intr-un mod agreabil. Astfel, cu mențiunea ca Bulevardul Independenței va fi inchis circulației autovehiculelor astazi și maine, ca și la primele doua…

- Galeria „La Gard” a Casei de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași gazduiește in perioada 9-29 august 2021 expoziția de fotografie subacvatica „Get Closer”, semnata Alin Miu. Vizitatorii vor putea descoperi in cele mai mici detalii animale marine, de la melci sau crabi pana la rechini sau diavoli…

- Și in acest an orașul va sarbatori Ziua Timișoarei prin acțiuni ce se vor derula pe durata mai multor zile, atat in zona centrala, cat și in cartiere, in organizarea Casei de Cultura a Municipiului Timișoara. Programul artistic va fi unul diversificat, de la muzica pop-rock pana la prelucrari folclorice…

- Jurnalistul Ciprian Aron lanseaza vineri, 11 iunie, de la ora 17.00, volumul 'Cautatorul de Fericire! De ce ma mut in Apuseni?'. Volumul „Cautatorul de Fericire! De ce ma mut in Apuseni?” spune povestea uneia dintre cele mai frumoase zone pe care le are Romania – Munții Apuseni, Țara de Piatra.…