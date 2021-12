Stiri pe aceeasi tema

- Compania care va da nastere viitoarei retele sociale a fostului presedinte american Donald Trump si societatea cu care urmeaza sa fuzioneze pentru a intra pe bursa au afirmat sambata ca un grup de investitori institutionali s-au angajat sa contribuie cu un miliard de dolari, noteaza AFP.Aceasta suma…

- - Firma americana de private equity Advent International este aproape de achizitionarea companiei de securitate cibernetica McAfee Corp, o tranzactie evaluata la peste 10 miliarde de dolari, a anuntat publicatia Wall Street Journal, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite…

- Facebook a inregistrat un profit de 9,19 miliarde de dolari, in primele trei trimestre, depașind toate estimarile analiștilor de pe Wall Street. Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei…

- Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei de socializare au crescut la Bursa de la New York cu peste 4%, transmit DPA si Reuters, citat de agerpres. In trimestrul trei din 2021, profitul…

- Veniturile trimestriale ale Tesla au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita livrarilor record, in pofida dificultatilor provocate de deficitul global de cipuri si de materii prime, transmit DPA si Reuters. Compania condusa de miliardarul Elon Musk a inregistrat in trimestrul…

- Donald Trump a intentat luni un proces impotriva comisiei Congresului SUA care investigheaza atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului. Fostul presedinte incearca sa impiedice comisia sa obțina documente ale Casei Albe din perioada administratiei sale, sustinand ca solicitaree este ilegala, nefondata…

- Nvidia a solicitat miercuri acordul antitrust la Uniunii Europene pentru preluarea producatorului britanic de cipuri Arm, o tranzactie in valoare de 54 de miliarde de dolari, potrivit unui document depus la Comisia Europeana, fiind probabil ca autoritatile europene de reglementare sa exprime ingrijorari…

- Compania chineza ByteDance, care detine populara aplicatie video TikTok, poarta discutii cu bancile de pe Wall Street pentru a imprumuta peste trei miliarde de dolari cu care sa isi refinanteze datoriilor, informeaza Reuters citand surse din apropierea acestui dosar. ByteDance intentioneaza…