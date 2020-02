Noua colectie Saint Laurent, sau cum sa porti colanti de latex cu orice

Stiri pe aceeasi tema

- Michou, celebrul director al cabaretului din Paris care a inspirat personajul Zaza din filmul "La cage aux folles", a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat agentul sau de presa. "Michou a murit in aceasta di...

- Decizie neasteptata! Monica Bellucci s-a tuns scurt! La 55 de ani, Monica Bellucci continua sa atraga toate privirile, fiind considerata, inca de la inceputurile carierei sale, una dintre cele mai frumoase femei din lume. Se pare ca noul an a venit pentru ea cu o schimbare neasteptata ce a luat pe toata…

- Celebrul „copil teribil al modei” Jean-Paul Gaultier a anuntat ca prezentarea colectiei sale haute-couture, programata pentru miercuri, 22 ianuarie, la Paris, va fi „ultima” defilare dupa 50 de ani de cariera. A creat modele unice pentru multe celebritați din muzica, cinema. Vezi GALERIA FOTO din articol.

- Beyonce a incheiat un parteneriat cu Adidas pentru a lansa o colecție vestimentara de gen neutru. Adidas va incepe sa vanda noua colecție conceputa impreuna cu Beyonce din 18 ianuarie, intr-o relansare a marcii sale Ivy Park, care include pantofi, haine și accesorii, in mare parte in nuanțe de maro,…

- Cele mai reusite aparitii red carpet in 2019 Marile evenimente mondene de anul acesta au excelat la capitolul aparitii vestimentare. Vedetele din diverse domenii de activitate s-au intrecut in outfituri memorabile. Va prezentam astazi o selectie a celor mai reusite aparitii red carpet in 2019! Kim Kardashian…

- Muzeul Luvru a anuntat vineri lansarea unei linii vestimentare realizata de Virgil Abloh, designerul colectiilor masculine ale casei de moda Louis Vuitton si creatorul marcii Off-White, alcatuita din tricouri si hanorace inspirate din operele lui Leonardo da Vinci, relateaza EFE. Cu aceasta…

- Clinicile Medici’s deschid o optica de lux in zona centrala a Timișoarei: Medici’s Optic-Boutique. Branduri de prestigiu se regasesc in portofoliul opticii din incinta Medici’s Academica de pe bul. Circumvalațiunii 8-10, etaj 1. Balenciaga (Paris), Gucci (Italy), Saint Laurent (Paris), Guess by Marciano…