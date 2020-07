Stiri pe aceeasi tema

- Noua colecție Couture Valentino, prezentata cu modele suspendate in aer Saptamana Modei Couture de la Paris a fost intotdeauna o experiența fabuloasa. Prezentari fashion inedite prin care cele mai mari case de moda ale lumii iși prezinta colecțiile couture. Anul acesta insa, pandemia de COVID-19 a schimbat…

- Simona Halep este gata sa revina in circuitul WTA la inceputul lunii august, dupa mai bine de cinci luni de pauza. In perioada 3-9 august jucatoarea din Constanța va merge in Sicilia, pentru turneul de la Palermo. Aducerea unei jucatoare cu doua titluri de Grand Slam la aceasta competiție este o mare…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, retinuta saptamana trecuta in Italia, avand o condamnare definitiva de patru ani de inchisoare, a susținut in fața unei instanțe italiene ca nu fuge, dar ca nu vrea sa se intoarca in Romania si ca vrea sa-si execute condamnarea in Italia, scrie Gazeta Romaneasca, citand…

- Adelina și Cristi Chivu s-au casatorit in urma cu 12 ani și au impreuna doua fetițe superbe. Formeaza unul dintre cele mai solide cupluri, iar de-alungul anilor au reușit sa pastreze discreția in relația lor. Cei doi au aniversat casnicia pe o plaja din Italia, unde și-au reinoit juramintele.„Construita…

- Sub amenințarea armei de jucarie, romanul a obligat victima sa scoata bani de la un bancomat din apropiere. Barbatul a reușit sa fuga și a alertat Poliția. Romanul a fost gasit in aceeași zona. El a fost reținut dupa o urmarire pe strazi. La Poliție, s-a descoperit ca avea mai multe antecedente…

- Christian Dior lanseaza noua colecție printr-un show in aer liber, dar fara public Maria Grazia Chiuri (director creativ Christian Dior) și Pietro Beccari (CEO Christian Dior) au gazduit zilele acestea o conferința video pentru a anunța lansarea noii colecții a brand-ului. Pandemia COVID-19 a forțat…

- O groapa de aproape 2,5 metri adancime, formata prin surparea unei strazi din fața Panteonului din Roma , Italia, a scos la iveala mai multe pietre de pavaj ce dateaza din anul 27 Inainte de Hristos, scrie Dailymail . Groapa are 3 metri lungime și s-a surpat in mod neașteptat pe o alee liniștita din…

