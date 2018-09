Pe de alta parte, milioane de oameni din Filipine si din Asia de Sud-Est sunt amenintați de cel mai mare taifun care s-a format in acest an. Taifunul Mangkut (sau Ompong, cum i se spune local) a venit spre Filipine cu rafale de vant care atingeau și 320 de km/h. Este mai puternic decat Haiyan, taifun care a lasat in urma 7.000 de morti in Filipine acum 5 ani. Super-furtuna, cu un diametru de 900 de km, a lovit țarmul Filipinelor sambata dimineața și imediat și-a diminuat din intensitate. Acum, furtuna echivalenta cu un uragan de categorie 4 se indreapta catre China. Hong Kongul ar putea fi…