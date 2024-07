Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea informațiilor referitoare la incidentele produse in Leeds, Regatul Unit, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) misiunea diplomatica și Consulatul General al Romaniei la Manchester au... The post Opt romani eliberați, dupa ce au fost arestați de polițiștii din Leeds. MAE face precizari appeared…

- In continuarea informațiilor referitoare la incidentele produse in Leeds, Regatul Unit, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) misiunea diplomatica și Consulatul General al Romaniei la Manchester au continuat comunicarea cu familia cetațenilor romani, vizata de masurile de preluare a minorilor și cu reprezentanții…

- UPDATE: Noua cetațeni romani au fost reținuți de catre polițiștii britanici dupa rascoala de joi seara din cartierul Harehills, orașul Leeds, a transmis duminica Ministerul Afacerilor Externe. Presa britanica a relatat despre arestarile facute dupa violențele care au șocat autoritațile din Anglia, precizand…

- In continuarea informatiilor referitoare la incidentele produse in Leeds, Regatul Unit, Ministerul Afacerilor Externe MAE misiunea diplomatica si Consulatul General al Romaniei la Manchester au continuat comunicarea cu familia cetatenilor romani, vizata de masurile de preluare a minorilor si cu reprezentantii…

- Ministerul de Externe a anunțat sambata, 20 iulie, ca deocamdata nu sunt cetațeni romani arestați dupa scandalul izbucnit joi, 18 iulie, ca urmare a faptului ca autoritatile britanice din Leeds au preluat copiii unei familii de romani din cauza relelor tratamente, dar ancheta Poliției din UK este in…

- UPDATE Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Londra si Consulatul General al Romaniei la Manchester nu au fost notificate cu privire la cetateni romani care sa fi fost arestati ca urmare a incidentului din seara zilei de 18 iulie. In plus, nu au fost primite…

- Intr-un comunicat transmis presei, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Ambasada Romaniei de la Londra și Consulatul General al Romaniei din Manchester nu au fost notificate despre cetațeni romani care sa fi fost arestați dupa incidentele de pe 18 iulie, din Leeds.

- Consulul general al Romaniei la Manchester este in legatura permanenta cu familia de cetateni romani implicata in incidentul de la Leeds, precum si cu autoritatile locale de politie pentru monitorizarea situatiei, informeaza, vineri, Ministerul Afacerilor Externe MAE .Precizarile vin dupa ce, potrivit…