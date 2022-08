Stiri pe aceeasi tema

- Noua cazuri de variola maimuței au fost inregistrate in ultima saptamana in Romania, a anunțat astazi Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, toate cele noua cazuri au fost inregistrate la barbați cu varste cuprinse intre 22 și 44 de ani. Cei mai mulți pacienți sunt din București,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele doua saptamani, insa a spus ca „acest val pandemic” nu va duce la amanarea inceperii scolii sau desfasurarea cursurilor in sistem online. „Aceasta crestere saptamanala care…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, ca inca trei noi cazuri de variola maimutei au fost diagnosticate in țara noastra. Este vorba despre trei barbați, doi dintre ei cu varsta de 38 de ani și unul de 32 de ani, din București și din județul Timiș. „Starea lor de sanatate este buna și se afla in izolare…

- Trei noi cazuri de variola maimutei au fost diagnosticate in Romania.Este vorba despre trei barbati cu varste de 24 de ani, 33 de ani si 38 de ani. Toti sunt din Bucuresti.Starea lor de sanatate este buna si se afla in izolare unul in spital si ceilalti doi, la domiciliu . Anchetele epidemiologice se…

- Ministrul Sanatații a dezvaluit care este cea mai buna metoda de prevenție impotriva variolei maimuței, cea mai recenta infecție descoperita și in Romania in cazul a trei barbați. Potrivit medicului Alexandru Rafila, pacienții infectați trebuie sa ramana izolați pana la vindecarea complete, fiind nevoie…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații din Romania, a oferit și primele declarații, dupa ce la noi in țara au fost confirmate nu mai puțin de trei cazuri de infectare cu variola maimuței. Ministrul a subliniat clar faptul ca prezervativul este o metoda de prevenire care nu este infailibila.

- Ministerul Sanatatii anunta, luni, primul caz de variola maimutei diagnosticat in Romania. este vorba despre un barbat de 26 de ani din Bucuresti. Partenerul pacientului a calatorit in Europa, in tari cu numeroase cazuri. "Primul caz de variola maimutei diagnosticat in Romania.Este vorba despre un barbat…