Nouă cazuri de infectare cu Omicron, confirmate joi în România Noua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate, joi, in Romania, majoritatea in București, anunța Ministerul Sanatații. Potrivit Ministerului Sanatații, este vorba despre despre 6 persoane (3 barbați și 3 femei) cu varste cuprinse intre 19 și 84 de ani, din București, un barbat in varsta de 31 de ani, din […] The post Noua cazuri de infectare cu Omicron, confirmate joi in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

