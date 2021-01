Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump parasește astazi Casa Alba lasandu-i moștenire succesorului sau nu numai o America divizata și gata sa recurga la violența, dar și o scena mondiala croita cam dupa același model: lumea a devenit un loc mai periculos și mai nesigur decat era in urma cu patru ani.

- Miercuri, Donald Trump ii va lasa Biroul Oval lui Joe Biden, care isi va incepe oficial mandatul de presedinte al Statelor Unite, pe fondul unei divizari extreme in societatea americana. Pana pe 20 ianuarie, Televiziunea Romana va tine conectați la evenimentele dedicate inaugurarii.

- Lumea a fost in lockdown in cea mai mare parte a anului 2020. Dar in acest timp, din Caucaz la Cornul Africii și pana Himalaya, mai multe conflicte, unele dintre ele inghețate de decenii, au erupt violent. Aproape nebagate in seama din cauza pandemiei și a crizei economice, alte tensiuni mocnite amenința…

- Presedinte ales al SUA, Joe Biden, intentioneaza sa pastreze tarifele vamale instituite de Donald Trump in comertul cu China, facand front comun cu aliatii sai istorici precum Uniunea Europeana, ceea ce semnifica mai degraba o schimbare de strategie decat una politica, scrie AFP.

- Noul presedinte ales american Joe Biden intentioneaza sa pastreze tarifele vamale instituite de Donald Trump in comertul cu China, facand front comun cu aliatii sai istorici precum Uniunea Europeana, ceea ce semnifica mai degraba o schimbare de strategie decat una politica, comenteaza joi AFP.…

- Politologul american George Friedman a subliniat intr-un interviu acordat site-ului maghiar Index.hu ca Europa nu are o importanța fundamentala pentru SUA, care are doar doua interese majore pe continent, și anume Polonia și Marea Neagra, care se leaga de Romania, noteaza G4media.George Friedman a avertizat…

- Ministerul Afacerilor Externe al Chinei i-a felicitat vineri pe presedintele si vicepresedintele alesi ai SUA, Joe Biden si Kamala Harris, la aproape o saptamana de la anuntul victoriei celor doi politicieni ai Partidului Democrat la scrutinul prezidential din 3 noiembrie si pe care presedintele…

- Candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat intr-un interviu difuzat duminica la postul CBS News, ca Rusia este cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii sale, iar China - principalul competitor al Statelor Unite, informeaza EFE potrivit Agerpres. "Cred…