Programul „Noua Casa" va continua și in acest an, a anunțat, vineri, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, care a precizat ca a semnat documentele necesare. „Astazi (vineri – n.r.) am semnat continuarea programului. Alocarea se va menține in prima faza la nivelul de anul trecut", a precizat Adrian Caciu intr-o conferința de presa. Ministrul a precizat […]