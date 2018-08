Noua Caledonie restricţionează turismul şi interzice pescuitul în zona recifelor de corali Noua Caledonie, teritoriu francez din Pacific, a impus marti restrictii pentru turistii si ambarcatiunile de pescuit din zona recifelor de corali, in efortul de a proteja ecosistemul subacvatic si a crea un sanctuar pentru balenele cu cocoasa si alte vietuitoare marine, potrivit Reuters.



Masurile luate de administratia arhipelagului sunt similare cu cele dispuse in cazul popularelor destinatii turistice Boracay din Filipine si Maya din Thailanda, in incercarea de a echilibra turismul cu protectia ecosistemelor amenintate de cresterea temperaturilor apelor si de activitatea economica.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

