- Noua Caledonie respinge pentru a treia oara independența de Franța, arata datele referendumului organizat duminica. Rezultatul referendumului era de așteptat, în condițiile în care activiștii pentru independența au facut apel la boicotarea scrutinului. Potrivit primelor date,…

- Revista politica franceza Le Canard enchaine relateaza ca Macron a spus ca premierul britanic are „atitudinea unui necioplit” și l-a caracterizat drept un „clovn” intr-o discuție privata avuta in contextul incidentului din 24 noiembrie cand 27 de oameni au murit dupa ce s-au scufundat cu o barca in…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, vineri, "lipsa de seriozitate" a premierului britanic, Boris Johnson, in disputa privind gestionarea afluxului de imigranti extracomunitari, dupa naufragiul din Canalul Manecii, soldat cu 27 de morti, anunța Mediafax. Boris Johnson a difuzat…

- Premierul britanic, Boris Johnson i-a cerut presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa ia inapoi imigrantii care sosesc in Anglia din Franta, la o zi dupa unui naufragiu in Canalul Manecii, soldat cu moartea a 27 de persoane, noteaza AFP preluat de agerpres. "Propun sa punem in aplicare un acord…

- Investigația independenta a fost ceruta de Biserica Catolica Franceza in 2018, in urma unor scandaluri legate de abuzuri din alte țari. Peste 6.500 de victime și martori au fost contactați pe parcursul a doi ani și jumatate, iar raportul final este lung de 2.500 de pagini. Conform șefului comisiei,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a calificat duminica pe fostul sef de stat alegerian Abdelaziz Bouteflika, decedat vineri la 84 de ani, drept o "personalitate majora" a Algeriei contemporane si un "partener exigent pentru Franta" in timpul celor 20 de ani in care s-a aflat la putere, potrivit…

- Forțele militare franceze l-au ucis pe Adnan Abu Walid al-Sahrawi, liderul gruparii teroriste Statul Islamic in Sahel, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters . Militantul islamist era unul dintre cei mai cautați teroriști din lume, Departamentul American de Stat oferind…