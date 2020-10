Stiri pe aceeasi tema

- Biserica avand hramurile „Sfantul Prooroc Ilie” și „Sfinții Martiri Brancoveni”, din incinta Bazei Aeriene Boboc, a fost sfințita duminica, 18 octombrie 2020.Slujba de tarnosire a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei.Dupa sfințirea lacașului de cult…

- O noua biserica maramureșeana a fost ridicata in județul Buzau. Este vorba despre Biserica avand hramurile „Sfantul Prooroc Ilie” și „Sfinții Martiri Brancoveni”, din incinta Bazei Aeriene Boboc, care a fost sfințita duminica, 18 octombrie. Slujba de tarnosire a fost oficiata de Inaltpreasfințitul…

- Autointitulatul episcop Gherasim Bratu, pe numele sau de mirean Gheorghe Bratu, a fost condamnat de Judecatoria Buzau la 2 ani și 9 luni de inchisoare cu executare pentru exercitarea fara drept a profesiei de preot. Cei care au semnalat neregulile savarșite de așa-zisul preot, au fost reprezentanții…

- Drum lin, Domnule Profesor! A plecat dintre noi, domnul Constantin Frosin – profesorul neobosit, traducatorul de exceptie, Omul indatoritor si prietenul sensibil si devotat al Cartii, al Bibliotecii si al Literei asezate pe frontispicii de suflet! Nascut in tinuturile Vrancei, la Herastrau, pe 12 octombrie,…

- Biserica „Sfanta Cuvioasa Parascheva” din orașul Panciu a fost sfințita duminica, 20 septembrie 2020, in urma finalizarii lucrarilor de construire, pictare și infrumusețare, incepute in anul 1990. Slujba de tarnosire a lacașului de cult a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul…

- Marți, 1 septembrie 2020, la Manastirea Ciolanu din județul Buzau, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a marcat inceputul noului an bisericesc prin oficierea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum. Inaltpreasfinția Sa a slujit in biserica mare a așezamantului monahal,…

- In zilele de 27 și 28 august 2020, stareții, starețele, egumenii, egumenele și duhovnicii manastirilor și schiturilor din cuprinsul Eparhiei Buzaului și Vrancei au participat la sinaxa monahala prezidata de Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian. Ierarhul locului s-a intalnit joi, 27 august,…

- Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a binecuvantat luni, 17 august 2020, Spalatoria „Fulg de nea” din municipiul Buzau, destinata in special curațarii veșmintelor liturgice. Lucrarile de amenajare și dotare a spalatoriei au fost realizate in cursul acestui an, prin…