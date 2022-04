„Noua bătălie crucială” a Rusiei în Ucraina. Importanța strategică a orașului Sloviansk Invazia Ucrainei de catre Rusia a fost mult mai costisitoare și nu a fost succesul la care se așteptau oficialii ruși. Experții cred acum ca Moscova iși schimba abordarea militara, arata o analiza CNN . Noua strategie de razboi a președintelui rus Vladimir Putin se va concentra acum pe incercarea de a prelua controlul asupra Donbasului și a altor regiuni din estul Ucrainei, pana la inceputul lunii mai, potrivit mai multor oficiali americani familiarizați cu ultimele evaluari ale serviciilor de informații americane. Astfel, orașul Sloviansk, aflat la aproape 500 de kilometri de Kiev, ar putea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

