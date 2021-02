Stiri pe aceeasi tema

- Casatorita cu un milionar in varsta de 56 de ani, Christina Ozturk, 23 de ani, originara din Moscova, intenționeaza sa aiba pana la 105 copii biologici, cu ajutorul mamelor surogat. Tanara are deja 11 odrasle, informeaza Daily Mail. Devenita mama la varsta de 17 ani, pe vremea cand nu il cunoștea pe…

- ​Autoritațile ruse au anunțat miercuri ca vor sancționa principalele rețele de socializare pentru ca au incitat minorii sa manifesteze în favoarea opozantului Alexei Navalnîi, transmite AFP.„Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki, precum și (...) YouTube,…

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnii, susține ca el nu are de gand sa se sinucida și merge foarte atent pe scari. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica „Pentru orice eventualitate: nu am de gand sa ma spanzur de fereastra…

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- O femeie influencer care și-a abandonat soțul pentru fiul acestuia a nascut o fetița și tatal e chiar baiatul pe care l-a crescut de cand acesta avea 7 ani, scrie The Sun . In varsta de 35 de ani, bloggerița e mai mare cu 14 ani decat tatal bebelușei. Peste 500.000 de oameni urmaresc contul de instagarm…

- O fosta concurenta la “Insula Iubirii” a socat pe toata lumea cand a facut anuntul surprinzator. Tanara a marturisit, pe contul de Instagram, ca s-a casatorit cu o papusa. Dar asta nu este tot! Se pare ca cei doi au si un copil. Concurenta de la “Insula Iubirii”, casatorita cu o papusa gonflabila In…