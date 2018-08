Stiri pe aceeasi tema

- Noua avioane au fost fortate joi sa faca schimbari de urgenta in rutele lor in spatiul aerian din Chile, Argentina si Peru din cauza unor amenintari cu bomba despre care a fost informata Autoritatea aviatiei civile din Chile (DGAC), a declarat jurnalistilor directorul sau general, Victor Villalobos…

- Patru avioane au fost nevoite sa aterizeze de urgenta in Chile si in Peru, joi, in urma unei amenintari cu bomba, se arata intr-un comunicat al Autoritatii de Aviatie Civila din Chile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O treime dintre oceanele lumii sunt exploatate excesiv din punct de vedere al pescuitului, ceea ce afecteaza unele regiuni in special Marea Neagra si Marea Mediterana si zonele de coasta din Chile si Argentina, sustine Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). Potrivit raportului,…

- Mai multe baruri si restaurante din Rostov-on-Don, unul dintre orasele unde se desfasoara Campionatul Mondial de Fotbal, au fost evacuate dupa ce politia a primit amenintari cu bomba, au informat autoritatle ruse, relateaza site-ul postului Channel News Asia.

- Politia rusa a primit marti multiple amenintari cu bomba referitoare la locatii din orasul Rostov-on-Don unde au loc meciuri in cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, a anuntat serviciul de presa din regiunea...

- Daca in 2006 nu cunoștea nimic despre afine și cultura lor, in anul 2007, cand s-a decis sa devina fermier, Emil Bic știa tot ce trebuie despre cultura acestor fructe incredibile. Intamplarea, aproape paranormala, a facut ca in acei ani o firma din Chile, America din Sud sa aterizeze tocmai la Beriu,…

- Echipa nationala a Romaniei a urcat doua pozitii si ocupa locul 30, cu 782 de puncte, in clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitatii ieri. Romania a castigat ambele partide amicale disputate in aceasta luna, 3-2 cu Chile si 2-0 cu Finlanda. Ierarhia este condusa in continuare de Germania (1558 puncte),…