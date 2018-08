Stiri pe aceeasi tema

- Patru avioane au fost nevoite sa aterizeze de urgenta in Chile si in Peru, joi, in urma unei amenintari cu bomba, se arata intr-un comunicat al Autoritatii de Aviatie Civila din Chile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Valul de caldura care a lovit Europa e greu de suportat de oameni si de majoritatea animalelor. Nu insa toate se afla in aceasta situatie. Pasarile flamingo dintr-o rezervatie din sud-vestul Angliei incep sa se simta, in sfarsit, in elementul lor. Drept pentru care, pentru prima oara in 15 ani, au depus…

- Organizatorii Festivalului Film Horror&Fantasic Luna Plina au anuntat ca vor prezenta productii in premiera nationala, pe durata evenimentului, care va avea loc in perioada 9-12 august, in comuna Biertan, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. Primele filme confirmate sunt produse de regizori…

- CSU Craiova a reusit primul transfer important al acestei veri, Alexandru Cicaldau de la Viitorul. Campion in 2016, Cicaldau a fost atat pe lista FCSB in aceasta vara, cat si pe cea a campioanei CFR Cluj. CSU Craiova l-a vandut pe Baluta pentru o suma impresionanta dupa zece zile de negocieri…

- Mai multe baruri si restaurante din Rostov-on-Don, Rusia, unul dintre orașele unde au loc meciuri de la Campionatele Mondiale de Fotbal, au fost evacuate din cauza unei amenințari cu bomba. ...

- Judecatorul constituțional Petre Lazaroiu a dezvaluit, vineri, ca a fost chemat, joi, la Cotroceni, de consiliera președintelui Klaus Iohannis, Simina Tanasescu, care l-a anunțat ca ar putea fi emis un decret de revocare a sa. „Ieri, 14 iunie, orele 14:30 – 15:00, am avut o intalnire cu consilierul…

- Cluj-Napoca va gazdui, în perioada 31 august – 2 septembrie 2018, prima ediție a celui mai mare festival în aer liber din România dedicat vinului, gastronomiei, culturii și muzicii: Central Park Wine Festival. Evenimentul este organizat de catre Amprenta Advertising și…

- Echipa Romaniei nu s-a calificat la Cupa Mondiala din Rusia, o stim prea bine, dupa experimentul nefericit cu Christoph Daum. Surpriza mare este ca nici Chile nu a reusit calificarea, desi este are trofeul "Copa America", peste eternele favorite Brazilia si Argentina, plus eterna "buturuga" Uruguay.…