Nouă avertizare METEO: COD GALBEN de ploi torențiale și vijelii în Alba, până mâine Noua avertizare METEO: COD GALBEN de ploi torențiale și vijelii in Alba, pana maine Noua avertizare METEO: COD GALBEN de ploi torențiale și vijelii in Alba, pana maine ANM a emis astazi o atenționare meteo de tip COD GALBEN de instabilitate atmosferica accentuata valabila in Alba și alte județe din țara, in intervalul 17 iunie, ora 11:00 – 18 iunie, ora 06:00. In intervalul menționat, in Transilvania, Moldova, Oltenia, […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

