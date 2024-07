Nouă avertizare de caniculă. Cod galben în Bucureşti şi 12 judeţe Meteorologii au emis o noua avertizare de canicula pentru zilele de duminica și luni, instituind un cod galben care acopera municipiul București și 12 județe. Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade Celsius, iar in majoritatea regiunilor țarii se anunța vreme calda. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), duminica și luni sunt prognozate temperaturi ridicate, mai mari decat valorile normale pentru aceasta perioada, in Oltenia și in cea mai mare parte a Munteniei. Canicula și disconfort termic Aceasta avertizare cod galben semnaleaza nu doar canicula, ci și un disconfort… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o avertizare cod galben de canicula, valabila duminica și luni in Capitala și in 12 județe din sudul țarii. Sunt vizate județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Calarași, Ilfov și Capitala. In aceste…

- Potrivit meteorologilor, in Oltenia si in cea mai mare parte a Munteniei se vor inregistra temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta data, va fi canicula si disconfort termic accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de canicula, valabil pentru zilele de duminica, 28, și luni, 29 iulie, fiind așteptate temperaturi maxime de 37 grade Celsius. Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei vor fi cele mai afectate regiuni.Conform meteorologilor, in Oltenia…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca se vor institui restricții de trafic sambata și duminica, in intervalul orar 10.00 - 20.00, pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme. Restricția de tonaj este valabila…

- CNAIR informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 13.07 – 14.07.2024 (sambata și duminica), in intervalul orar 10.00 – 20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme (38 – 39…

- CNAIR informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 13.07 – 14.07.2024 (sambata și duminica), in intervalul orar 10.00 – 20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme (38 – 39 grade Celsius)…

- Meteorologii au emis un cod rosu de canicula valabil astazi, 23 iunie, in mai multe judete din sudul tarii, fiind afectata si Capitala. In restul tarii, valul de caldura persista, transmite ANM, care a anuntat temperaturi ridicate si disconfort termic pana luni, 24 iunie.Codul rosu de caldura este valabil…

- Judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Valcea, Argeș, Dambovița, precum și municipiul București se afla, astazi, sub avertizare cod rosu de canicula . Meteorologii avertizeaza ca valul de caldura va fi persistent și intens , pentru a cincea zi consecutiv. In sudul tarii vor fi aproape 40…