Noua armă Kalașnikov destinată generației Z. Părintele legendarei mitraliere nici nu a visat la așa ceva (VIDEO) Fabricantul rus de arme, Kalașnikov a anunțat ca intenționeza sa produca o noua arma de foc, care se poate sincroniza cu telefoane inteligente. Prin inițierea acestui proiect se intenționeaza atragerea unor clienți mai tineri, potrivit BBC. Dmitri Tarasov directorul in varsta de 38 de ani al grupului, a anunțat ca vrea sa implice generația Z, adica adolescenții ce nu-și pot imagina viața fara gadgeturi. „Se pot bucura de adrenalina și, in același timp, sa traga in mod responsabil”, a declarat Tarasov despre noua arma supranumita de catre Daily Mail „the hipster shotgun”. Dispozitivul poate fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

