Stiri pe aceeasi tema

- Afirmația ii aparține procurorului general Iryna Venediktova, care a declarat ca numarul victimelor civile va fi probabil mai mare decat cel de la Bucha. Potrivit unui bilanț provizoriu dat publicitații, luni, in Bucha au fost gasite, pana duminica seara, 340 de cadavre. Cautarile sunt insa in plina…

- Peste 1400 de civili au murit in Ucraina, de la inceputul razboiului, anunța ONU, intr-un raport publicat luni. Alte peste doua mii de persoane au fost ranite. Potrivit ONU, dintre civilii ucisi, 293 sunt barbati, 201 femei, 22 fete si 40 baieti.

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Bilanțul victimelor civile din Ucraina a depașit 1.000 de morți de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat joi Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului. Cel puțin 1.650 de civili au fost raniți.

- Sunt 18 zile de cand armata lui Putin a inceput invazia in Ucraina. In cursul nopții au rasunat din nou sirenele in mai multe orașe din Ucraina. Forțele ruse au bombardat in aceasta dimineața Liov și Herson. Sunt explozii și in Ivano-Frankivsk. Suna sirenele, iar oamenii sunt sfatuiți sa se adaposteasca…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Forțele armate ale Rusiei au lovit un gazoduct in al doilea cel mai mare oraș - Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor…

- Kievul se afla sambata, 26 februarie, sub focul atacului Rusiei, iar lupte grele au loc in oraș, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere poporului sa lupte cu arma in mana impotriva invaziei ruse care, potrivit Ucrainei, a ucis aproape 200 de civili. Cel puțin 198 de civili ucraineni, intre…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…