Primaria Timișoara a alocat, in acest an, 45,2 milioane de lei pentru investiții in domeniul sanatații. Unul dintre cele mai importante proiecte, derulat in acest an de Primaria Timișoara, este construcția unui nou ansamblu de cladiri la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, care a ajuns la un stadiu de realizare de […] Articolul Noua aripa a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara prinde contur FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .