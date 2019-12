Stiri pe aceeasi tema

- Cazinoul Betano e locul in care vrei sa te afli in luna decembrie. Asta pentru ca Betano, operatorul premiat cu titlul de cea mai buna platforma mobila la EGR Awards 2019, duce la un alt nivel termenul de luna a cadourilor: de la Calendarul de Craciun, la noul Turneu de Craciun, mese exclusive de Ruleta…

- Pasionații de shopping vor putea in curand sa calculeze amprenta exacta de carbon pentru achizițiilor lor datorita unei aplicații realizate in una dintre cele mai tehnologizate țari din lume, scrie Bloomberg. Spre deosebire de alte calculatoare ale amprentei de carbon existente deja pe piața, aplicația…

- Uber, Yango, CleverGo si Bolt nu mai primesc, incepand de astazi 1 noiembrie, in aplicatie soferii fara atestate, asadar numarul celor care fac ridesharing (transport alternativ) a scazut cu peste 40%, potrivit informatiilor furnizate Wall-Street.ro.

- In curand, șoferii vor putea semnala incidentele in trafic pe o noua aplicație, in afara de Waze. Este vorba despre Google Maps, unde utilizatorii vor putea impartași informațiile cu ceilalți șoferi. Google a anuntat saptamana trecuta ca utilizatorii de Google Maps pe Android sau iOS vor putea sa raporteze…

- O aplicație care permite oamenilor din Hong Kong sa urmareasca activitatea Poliției in timpul protestelor violente din aceasta țara a fost interzisa in magazinul Apple. Dezvoltatorul softului a fost anunțat de companie ca aceasta incalca termenii și condițiile.

- Personalitate marcanta a teatrului si cinema-ului britanic, Maggie Smith a cucerit inimile unui larg public international cu rolul sarcasticei, dar fermecatoarei contese vaduve Lady Violet, din serialul ''Downton Abbey'', a carui adaptare pentru marele ecran poate fi urmarita si in cinematografele…

- Școala Informala de IT (SIIT) Cluj și organizația CERT Transilvania și-au propus un obiectiv ambițios: sa ecologizeze intr-o singura zi intreaga padure in care mulți clujeni aleg sa iși petreaca weekend-urile. Programa