Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor, in varsta de 47 de ani, a postat pe contul de socializare un viedo, in care a marturisit ca nu poate asculta manele și ca nu a agreat niciodata acest gen muzical. Reacția lui vine dupa ce acesta a publicat un video ce i s-a parut amuzant, doar ca reacțiile primite ulterior de la admiratorii…

- Theo Rose a trecut printr-o perioada mai dificila, iar vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca s-a confruntat cu probleme in sarcina. Cantareața a stat pe perfuzii o saptamana și a avut grețuri, insa acum starea ei de sanatate este una mult mai buna. Iata ce a dezvaluit cantareața pe rețelele…

- In ultima perioada, Razvan Fodor a stat departe de rețelele de socializare, iar in urma zecior de intrebari venite din partea fanilor ingrijorați, prezentatorul TV a facut un video, in care a explicat de ce a luat aceasta decizie. „Am bagat mana in buzunar și ghici ce am gasit, Instagramul. Glumesc,…

- Theo Rose a confirmat sarcina, dupa ce in spațiul public s-a aflat ca vedeta va deveni mama. Artista a pastrat secretul pana acum, insa de aceasta data, a oferit confirmarea pe rețelele de socializare. Inainte de asta, parinții ei au confirmat și ei faptul ca vor deveni bunici, fiind foarte bucuroși…

- Antonio Pican și Andreea Bostanica, ambii extrem de cunoscuți pe rețelele de socializare, și-au surprins fanii cu o serie de fotografii pe care și le-au postat pe conturile lor. Cum au fost surpinși cei doi și care a fost reacția umaritorilor.

- Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului dupa un test pozitiv la o substanța interzisa. Fostul lider WTA a reacționat imediat, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Dupa vestea care a explodat pe internet, sportiva noastra a transmis…

- Primarul Vergil Chitac a facut o postare pe pagina sa de socializare unde vorbeste despre modernizarea Parcului de la Far. Ma bucur sa va anunt ca vom moderniza intreaga zona in interesul pietonilor si al locuitorilor din vecinatate., a scris primarul pe pagina de Facebok. Iata postarea integrala de…