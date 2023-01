Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea a trecut prin doi ani grei, majoritatea fiind afectați de pandemie, intr-un fel sau altul. Numai ca, recentele studii au scos in evidența date alarmante. Au scos la ieala cat de afectat a fost creierul adolescenților in carantina. Pe cat de reale sunt datele, pe-atat de ingrijorator arata viitorul,…

- Un pește Piranha cu burta rosie, specie extrem de agresiva, a fost descoperit in apa Crisului Repede, in zona Podului Centenarului din centrul municipiului Oradea.Seful Garzii de Mediu Bihor a confirmat informația și a spus ca este cautat iresponsabilul care a aruncat peștele in apa. ”Am vrut sa…

- Specialiștii avertizeaza ca vine furtuna imobiliara și ofera exemplul unei importante piete de real estate care se prabuseste si ar putea trage dupa ea economii de pe tot globul, potrivit Ziarului Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Specialiștii avertizeaza ca vine furtuna imobiliara și ofera exemplul unei importante piete de real estate care se prabuseste si ar putea trage dupa ea economii de pe tot globul, potrivit Ziarului Financiar.

- Aceste așa-zise „gauri de vierme”, punți ipotetice intre regiuni din spațiul cosmic indepartate ca timp și spațiu, ar putea fi doar tipuri diferite de gauri negre, ceea ce ar insemna ca unele au fost deja observate pina acum, transmite descopera.ro. Iar daca un nou model propus de o echipa mica de fizicieni…

- Cercetatorii au stabilit care sunt schimbarile care au loc in creierul tau atunci cand te indragostești. Corpul uman este supus unor modificari incredibile atunci cand o persoana este indragostita. Persoanele indragostite pot fi recunoscute chiar și in urma nor analize. Ce inseamna dragostea. Schimbarile…

- Un adolescent din Las Vegas a murit dupa ce a contractat o amiba care mananca creierul. Expertii atrag atenția ca acest caz nu trebuie sa starneasca panica, ci sa ne determine sa fim mai prudenți in ce privește lacurile de apa dulce, raurile si izvoarele, scrie The Guardian.

- Specialiștii au impartașit ceea ce cred ei ca sunt secretele lui Kate Middleton pentru a se menține in forma și sanatoasa. In general, Prințesa de Wales este foarte atenta la ce mananca, avand o dieta diversificata, care sa ii asigure necesarul zilnic de nutrienți. Iata ce iși prepara.