Stiri pe aceeasi tema

- Regimurile militare aflate la putere in Burkina Faso, Mali si Niger s-au unit intr-o "confederatie", in timpul primului lor summit care a avut loc sambata, la Niamey, o decizie care oficializeaza ruptura lor cu restul blocului vest-african, informeaza AFP, conform Agerpres.

- Liderii militari din Mali, Burkina Faso si Niger vor anunta astazi oficial formarea noului lor bloc regional cunoscut sub denumirea "Alianta statelor din Sahel", relateaza BBC citat de Rador Radio Romania.

- O echipa de cercetatori australieni și indonezieni a descoperit cea mai veche forma de arta rupestra figurativa pe insula indoneziana Sulawesi. Pictura, care prezinta un porc salbatic și trei figuri umanoide, are o vechime de cel puțin 51.200 de ani, cu peste 5.000 de ani mai veche decat cea mai veche…

- Curtea Suprema a SUA, cu o majoritate conservatoare, a amanat luni procesul federal al lui Donald Trump, acuzat de tentativa de a influența rezultatele alegerilor din 2020, cu perspective reduse de a emite o decizie inainte de alegerile din noiembrie. Aceasta decizie a redefinit limitele imunitații…

- Dupa incheierea alegerilor locale, lumea politica se concentreaza acum pe cele prezidențiale. Se vorbește tot mai mult despre destramarea coaliției PSD-PNL in contextul scrutinului, idee susținuta și de liderii liberali. Cred ca doar așa vor putea caștiga aceste alegeri. Liberalii cer destramarea coaliției…

- Lumea multipolara in care traim aduce cu sine provocari și oportunitați complexe pentru marile puteri mondiale. In timp ce influența americana in Orientul Mijlociu scade, China iși croiește drum spre o poziție dominanta, profitand de contextul geopolitic actual. Ramane de vazut daca Statele Unite vor…

- Este zi decisiva in coaliție! Liderii PSD și PNL vor stabili in cursul ședinței de astazi data alegerilor prezidențiale. Intalnirea ar urma sa aiba loc pe seara, in jurul orei 18.30, cel mai probabil la Vila Lac. Liberalii pledeaza pentru organizarea acestora la sfarșit de an, in noiembrie-decembrie.…

- Horoscop 31 mai 2024. Final de luna plin de provocari pentru unele zodii, care dau de greu cand se așteptau mai puțin. Ultima zi din mai va fi cu adevarat memorabila pentru unii nativi, care vor face sacrificii mari pentru a pune lucrurile la punct. Horoscop 31 mai 2024. Berbec Astazi ești foarte energic…