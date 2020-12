Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Varșand, județul Arad, au prins noua cetațeni din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, ascunși intr-un TIR care transporta textile. Potrivit unui...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat unsprezece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu role de plastic, respectiv radiatoare. In data…

- Polițiștii de frontiera din Satu Mare au prins cinci tineri din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal granița pentru a ajunge in Germania. Polițiștii din Satu Mare au prins, duminica seara, in localitatea Petea, cinci cetațeni straini, care nu iși justificau prezența in zona de frontiera,…

- Polițiștii de la punctele de frontiera Nadlac II și Varșand, judetul Arad, au prins 13 cetateni din Irak și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz, respectiv intr-un automarfar. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru control…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II au depistat zece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu saci cu carbune artificial, respectiv produse din…

- Cinci tineri afgani si pakistanezi au fost prinsi incercand sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un camion care a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Varsand. Camionul era condus de un cetatean bulgar si transporta profile din aluminiu. Printre cutiile cu produse au fost gasite,…

- Șapte migranți din Siria, Arabia Saudita si Afganistan au fost prinși in județul Arad la frontiera cu Ungaria in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara. Poliția de Frontiera anunța ca la Nadlac au fost prinși intr-un autoturism, cinci migranți din Siria si Arabia Saudita, la 800 de metri de frontiera…

- Noua migranți din Turcia au fost prinși de politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, in trei autoturisme aflate in apropierea graniței cu Ungaria. Poliția de Frontiera anunța ca au fost oprite pentru control la Nadlac trei autoturisme in care se aflau, in total, noua cetațeni din Turcia, cu…