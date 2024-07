Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Banca Transilvania intenționeaza sa preia companiile OTP Bank Romania SA, OTP Leasing Romania IFN SA, OTP Asset Management Romania SAI SA, OTP Factoring SRL și subsidiarele acesteia, OTP Consulting Romania SRL, OTP Advisors SRL și Fundația OTP,…

- The Competition Council authorized the transaction by which Banca Transilvania intends to take over the companies OTP Bank Romania, OTP Leasing Romania IFN, OTP Asset Management Romania SAI, OTP Factoring and its subsidiaries - OTP Consulting Romania, OTP Advisors and Fundatia OTP Bank Romania.

