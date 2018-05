Nouă abordare la stațiile pentru mașinilor electrice n Romnia: fără abonament, taxare mai transparentă, prețuri mai mari Cea mai extinsa rețea naționala de incarcare pentru mașini electrice, Renovatio e-charge, renunța la abonamente și tarifeaza mai transparent incarcarea, incepand cu 1 Iunie 2018. Kilowat-ul va fi botezat Unitate pentru „a fenta” legislația, iar prețurile sunt mai mari decat cele propuse inițial, astfel ca incarcarea unei mașini la aceste stații ramane la fel de dezavantajoasa pentru utilizator, fața de incarcarea acasa, peste noapte. Prețurile per kWh (Unitate) sunt de cel puțin trei ori mai mari la principalele stații din țara, comparativ cu tarifele pentru utilizatorii casnici. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

