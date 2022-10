Nou val de scumpiri la alimentele de bază, chiar înaintea sărbătorilor de iarnă „Explodate grozav, grozav, la un pensionar de 15 milioane (1500 de lei – n.r.) sa iți mai cumperi, ia uite cat e branza de scumpa. Iei doua kilograme de branza, nu mai ajung banii de medicamente”, spune un pensionar.Producatorii spun ca vor fi nevoiți sa mareasca prețurile. Asta din cauza facturilor de coșmar.„Au explodat prețurile la ceea ce cumparam noi și e foarte scump, e foarte scumpa motorina, e foarte scump porumbul, foarte scumpi oamenii pe care ii avem la munca”, spune Oltean Maria Iulia, producator.Se estimeaza ca pana la sarbatorile de iarna, carnea de porc iși va dubla prețul. Și prețul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

