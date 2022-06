Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce marti a spus ca un nou val de infectari cu noul coronavirus ''este de asteptat'', ministrul Sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, a recunoscut miercuri ca acest val a devenit o ''realitate'', informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reactioneaza dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a transmis, joi, un mesaj conform caruia "dezaproba incercarile de atragere a institutiei in jocurile politice" in ceea ce priveste scandalul achizitiei de vaccinuri anti-COVID. "Ma bucura raspunsul, inseamna ca este…

- Procuratura din Koblenz a confirmat joi, printr-un purtator de cuvant, o stire a radioteleviziunii ARD. „Principalii doi suspecti au convenit cu altii sa il atace pe ministrul federal al sanatatii”, a declarat reprezentantul parchetului.Gruparea, care folosea canalul de chat Vereinte Patrioten (Patriotii…

- China a depașit miercuri pragul de 20.000 de cazuri de COVID-19 confirmate in 24 de ore. Cele mai multe cazuri de imbolnaviri au fost detectate in metropola Shanghai. Autoritatile locale se pregatesc sa deschida un spital de campanie cu 40.000 de locuri in Shanghai. China a reusit pana in martie 2021…

- Germania a decis sa nu mai renunțe la carantina obligatorie pentru persoanele diagnosticate cu COVID-19, a anunțat miercuri, 6 aprilie, ministrul Sanatații, Karl Lauterbach. Acesta și-a schimbat punctul de vedere privind carantina COVID-19 din cauza probabilitații de creștere a numarului de cazuri de…

- Germania a decis in cele din urma sa nu renunte deocamdata la carantina obligatorie pentru persoanele diagnosticate cu COVID-19, a anuntat miercuri ministrul Sanatatii din aceasta tara, care si-a schimbat astfel radical punctul de vedere din cauza ingrijorarilor potrivit carora anularea normelor…

- Conform acordului de luni, cetatenii infectati cu noul coronavirus vor fi sfatuiti de la 1 mai sa evite contactul cu alte persoane, insa nu vor mai primi instructiuni oficiale de la departamentele din domeniul Sanatatii, transmite Noi.md cu referire la stiridiaspora.ro. Totusi, aceasta relaxare nu se…

- Mai multe țari europene, printre care se numara și Germania, Franța, Italia și Marea Britanie au renunțat prea brusc la masurile anti-Covid și se confrunta cu o creștere a cazurilor cu subvarianta mult mai transmisibila a coronavirusului, BA.2, a declarat marți Organizația Mondiala a Sanatații.