Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce in Romania autoritațile anunța zi de zi noi infectari și le prezinta ca fiind varfuri cand de fapt ele sunt generate de creșterea capacitații de testare, in alte țari, coronavirusul chiar face ravagii. Brazilia a inregistrat, joi, doua milioane de cazuri de coronavirus, conform datelor oficiale,…

- In vreme ce in Romania autoritațile anunța zi de zi noi infectari și le prezinta ca fiind varfuri cand de fapt ele sunt generate de creșterea capacitații de testare, in alte țari, coronavirusul chiar face ravagii. Brazilia a inregistrat, joi, doua milioane de cazuri de coronavirus, conform datelor…

- OMS a raportat duminica o crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. Au fost peste 230.000 de cazuri in ultimele 24 de ore, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in Statele Unite, Brazilia, India si Africa de Sud, informeaza Mediafax.Violeta Alexandru, avertisment…

- India a raportat, duminica, aproape 24.000 de noi cazuri de COVID-19 si a devenit a treia tara din lume in privinta numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, arata cifrele portalului Worldmeters. Cu un total de 697.836 de cazuri, India a depasit, duminica, Rusia la numarul de infectii cu…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- India a raportat un numar record de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus - peste 9.800 de infectari in ultimele 24 de ore. India a depașit Italia la numarul de infectari și a urcat pe locul 6 in clasamentul mondial al celor mai afectate țari de epidemia de COVID-19, informeaza Agerpres.

- In 29 și 30 mai, in intreaga lume au fost depistate peste 125.000 de noi cazuri pe zi in comparație cu ziua de 24 aprilie, considerata varful epidemiei mondiale, cand au fost aproape 102.000.In Europa, pandemia a intrat intr-un declin evident, sambata fiind depistate in jur de 300 de noi cazuri in 24…

- Israelul revine, incetul cu incetul, la viața normala dupa pandemia de coronavirus. Autoritațile de la Tel Aviv au redeschis restaurantele și cafenelele ca masura de relaxare a restricțiilor impuse anterior pentru a opri raspandirea COVID-19.