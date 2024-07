Nou val de caniculă în România. Temperaturile pot atinge 36 de grade Celsius Meteorologii anunta un nou val de canicula, pentru ziua de joi fiind emisa o avertizare Cod galben. Este vizata jumatate de tara, dar si Capitala. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Potrivit ANM, joi, in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si sudul Moldovei va fi canicula si disconfort termic, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) local […] The post Nou val de canicula in Romania. Temperaturile pot atinge 36 de grade Celsius appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

