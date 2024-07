Stiri pe aceeasi tema

- Alerta ANM! Meteorologii au anunțat o noua zi cu temperaturi record in Romania! De aceasta data, valorile din termometre vor ajunge chiar și pana la 42 grade Celsius! In majoritatea zonelor din Romania disconfortul termic va fi accentuat, iar aerul va fi sufocant.

- Valul de caldura aduce in Romania temperaturi record și fenomene meteo periculoase. Marți, cea mai mare parte a țarii se afla sub cod roșu de canicula, cu temperaturi maxime intre 37 și 42 de grade Celsius. In a doua parte a saptamanii valul de caldura va slabi in intensitate.

- Meteorologii anunța temperaturi record in Romania! Cupola de foc se extinde in aproape toata țara. Urmeaza temperaturi record, chiar și de 39 de grade. Iata ce zone sunt vizate de atenționare.

- Dupa cateva zile de ploi, meteorologii anunța din nou zile caniculare. Temperaturile vor trece cu ușurința peste 35 de grade Celsius, iar in unele zone vor ajunge chiar și pana la 40 de grade Celsius. Urmeaza 11 zile de canicula Luna lui cuptor iși intra pe deplin in drepturi, iar meteorologii anunța…

- Meteorologii americani au anunțat vineri ca urmeaza un weekend cu temperaturi extreme in SUA, in timp ce pompierii din California se lupta in continuare cu unul dintre primele mari incendii de vegetatie ale sezonului, informeaza Reuters.

- In intervalul 21 iunie, ora 10:00 - 22 iunie, ora 10:00, in Capitala, valul de caldura va persista, dar va diminua usor in intensitate, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va putea atinge pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi mai mult senin si vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari, cod portocaliu și cod galben, pentru intreaga țara, ziua de miercuri fiind una caniculara cu temperaturi de pana la 37 de grade Celsius. ANM a emis o avertizare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat,…

- Este alerta in Romania! Meteorologii au venit cu un anunț de ultim moment. Au fost emise doua coduri, unul portocaliu și unul galben, de canicula, valabil pentru jumatate de țara. Se vor inregistra temperaturi chiar și de 37 de grade. Iata in ce zone este valabil și pana cand ramane in vigoare!