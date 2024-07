A Quiet Place: Day One – Despre pisici, extratereștri și sfârșitul lumii (REVIEW)

Genul horror este recunoscut pentru faptul că adăpostește probabil cele mai multe francize din cinematografie. Halloween, The Conjuring, Friday the 13th, The Strangers, The Purge, sunt doar câteva exemple din sacul fără fund,… [citeste mai departe]