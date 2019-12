Nou vaccin împotriva unei boli care a devastat omenirea - Care au fost rezultatele Oamenii de stiinta au declarat ca un nou vaccin impotriva febrei tifoide a redus numarul de cazuri cu peste 80% in timpul testelor. Vaccinul, care se administreaza intr-o doza unica, a fost desris ca un „gamechanger”, noteaza Rador. El va fi furnizat catre noua milioane de copii din Pakistan, unde boala bacteriana a devenit extrem de rezistenta la antibiotice. Febra tifoida este o boala foarte contagioasa, care infecteaza pana la 20 de milioane de persoane pe an, in intreaga lume. Ea este, in general, o boala a saraciei, transmisa din cauza apei potabile murdare si a sistemelor sanitare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

