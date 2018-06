Nou termen: Cnd ncepe Start-Up Nation 2018, prin care statul ar da cte 200.000 RON pentru mici afaceri

Stiri pe aceeasi tema

- Fashion Route, conferinta de business Wall-Street.ro dedicata industriei textile si retailului de fashion, aduce in premiera reprezentanti ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pentru a dezbate alaturi de designerii si...

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a declarat joi, la Targoviste, ca programul Start-Up Nation se desfasoara in parametrii prognozati, nu mai exista coada de asteptare, lucrurile merg foarte bine iar beneficiarii trebuie sa depuna cererile de plata. ''La…

- Un reprezentant al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a menționat, miercuri, cand ar vrea instituția sa deschida sesiunea de inscriere a firmelor in programul Start Up Nation, ediția 2018, prin care statul spune ca va acorda fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei…

- Inițiatorul programului Start Up Nation, fostul ministru al antreprenoriatului, Florin Jianu, a criticat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru ceea ce el considera ca sunt intarzieri ale schemei de finanțare pe anul 2018.

- VIAVI Solutions (NASDAQ: VIAV) a deschis oficial un nou birou în București, România, stabilind astfel un centru de excelența R&D în proximitatea clienților cheie care activeaza în sectorul tehnologic în continua dezvoltare din Europa. Compania își propune…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a publicat procedurile de implementare pe 2018 ale programului de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii — Start–up Nation.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, ieri, la Constanta ca peste 300 de proiecte au fost depuse in judet in cadrul programului Start Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt in plata, mentionand ca ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru acest…

- Start Up Nation ar putea fi in acest an mult mai atractiv pentru cei care vor sa isi dezvolte o afacere, astfel ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri se asteapta la un numar aproape dublu de solicitanti comparativ cu 2017. In acest context, specialistii ministerului incearca sa simplifice procedura…