Nou summit la Phenian, programat pentru 18-20 septembrie

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va intalni cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la Phenian, intre 18 si 20 septembrie, pentru a discuta dezarmarea nucleara, a anuntat Seulul joi, transmite AFP. In cursul celui de-al treilea lor summit, cei doi lideri vor aborda subiecte precum "masurile practice"…

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu Kim Jong-un la Phenian in aceasta saptamana si va ii va inmana, conform unor informatii, un cadou sub forma unui CD cu albumul lui Elton John, Rocket Man, presedintele Trump numindu-l in trecut pe liderul nord-coreean „omul racheta” , scrie The…

- Momente istorice in Singapore, acolo unde are loc intalnirea dintre președintele Donald Trump și liderul nord coreean Kim Jong Un. Este primul dialog fața in fața intre un președinte american in funcție și un lider de la Phenian. Intalnirea are loc pe insula singaporeza Sentosa.

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ajung astazi la Singapore pentru summitul istoric de marti ce vizeaza denuclearizarea Coreei de Nord, transmite agentia dpa.