Nou șoc economic în Turcia: Electricitatea, scumpită peste noapte cu 50-100% / Majorări și la gaze Turcia a crescut brusc, sâmbata, prețurile la electricitate cu 50-100% pentru gospodarii și companii și a majorat din nou costul gazelor naturale, accentuând tensiunile într-o economie care se confrunta cu o inflație deosebit de mare, transmite Reuters.



Autoritatea de reglementare a pieței energiei a anunțat ca prețurile la electricitate au fost majorate cu aproximativ 50% pentru gospodariile cu consum redus, și cu peste 100% pentru utilizatorii comerciali cu cerere mare.



