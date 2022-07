Stiri pe aceeasi tema

- O veste minunata venita de la CEV! Volei Alba Blaj și CSM Targoviște vor participa direct in grupele Ligii Campionilor la volei feminin. Romania a primit doua poziții dupa ce Rusia a fost exclusa din cupele europene. Cele doua formații s-au inscris in timp util in competiție, adica pana pe […] Articolul…

- U Olimpia Cluj și-a adjudecat al 12-lea trofeu de campioana a Romaniei, urmand a reprezenta Romania in cea mai importanta competiție inter-cluburi, UEFA Women’s Champions League! Formația clujeana a primit, in premiera, noul trofeu transmisibil realizat special pentru campioana Romaniei conform identitații…

- Duminica, 22 mai, au fost programate meciurile din etapa cu numarul 9 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1 Feminin!In urma meciurilor disputate astazi, a mai ramas de jucat o singura etapa, la finalul careia se va stabili campioana Romaniei. Meciul din etapa 9 transmis pe FRF TV a fost cel […] Articolul…

- Duminica, 15 mai, au fost programate jocurile din etapa cu numarul 8 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1 Feminin!In urma meciurilor disputate astazi, au mai ramas doar doua etape de jucat, la finalul carora se va stabili campioana Romaniei. Meciul din etapa 8 transmis pe FRF TV a fost cel […] Articolul…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale marcheaza Ziua mondiala a telecomunicațiilor și a societații informaționale și publica imagini nemaivazute din arhiva cu echipamente și autospeciale de telecomunicații folosite in urma cu 60 de ani. E modul nostru de a prezenta publicului contribuția instituției…

- Sambata, 30 aprilie, au fost programate 7 din cele 8 meciurile ale etapei 6 din play-off-ul / play-out-ul Ligii 1 Feminin.TOP 5 REPERE ALE ETAPEI 6 DIN LIGA 1 FEMININ:Derby-ul sezonului s-a incheiat nedecis, scor 1-1! In urma acestui rezultat, U Olimpia pastreaza avantajul de un punct in fața urmaritoarei…

- Sambata, 23 aprilie, a avut loc ultima etapa a sezonului regular a Ligii de Junioare U17, competiție in care au evoluat jucatoare nascute in anii 2005-2006-2007. La start s-au aflat 26 de echipe, imparțite in 6 serii.In data de 29 aprilie este programat startul celei de-a doua faze a competiției. […]…

- Saptamana trecuta a fost programata etapa cu numarul 5 a play-off-ului / play-out-ului Ligii 1 de fotbal Feminin, prima dupa o pauza de 3 saptamani cauzata de acțiunile loturilor naționale.TOP 5 REPERE ALE ETAPEI 5 DIN LIGA 1 FEMININ:Heniu Prungu Bargaului și U Olimpia Cluj continua lupta pentru titlul…