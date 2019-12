Nou! Sejur Bali 2020-plecare cu avionul din Cluj VACANTA EXOTICA IN BALI PLECARE CU AVIONUL DIN CLUJ!!! Vezi aici cateva oferte Daca te gandesti sa iti petreci urmatoarea vacanta in Bali, dar inca nu esti hotarat, atunci Diana Brinduse, consultant turism la Agentia Mara International Tour, de peste 4 ani, iti va impartasi propria ei experienta din minunata insula, sfatuindu-te cand este ideal sa mergi, unde sa te cazezi, ce trebuie sa vizitezi si sa gusti. Bali este una dintre cele mai apreciate insule din arhipeleagul Indonezian, de catre turistii din toate colturile lumii. Fiind situata atat de aproape de Ecuator, in Insula Bali clima este… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

