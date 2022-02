Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța sanitara este tratata cu maximum de responsabilitate in toate domeniile. Daca acasa sunt respectate cu strictețe masurile de igiena si curatarea mainilor cu apa si sapun, la locul de munca – fie ca activitatea se desfașoara in birou, atelier de producție, fabrici, supermarket, instituție sanatate,…

- SCANDAL la Blaj: Doi barbați și-au agresat soțiile și s-au ales cu dosare penale pentru VIOLENȚA in familie SCANDAL la Blaj: Doi barbați și-au agresat soțiile și s-au ales cu dosare penale pentru VIOLENȚA in familie Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au emis un ordin de protecție provizoriu fața…

- Intregul incident a fost surprins pe camerele de supraveghere ale magazinului și de clienți cu telefoanele mobile, conform expresulbuzoian.ro.Totul a izbucnit in momentul in care un tanar a intrat in magazin fara a purta masca. Unul dintre agenții de paza ai magazinului i-a atras atenția ca sunt multe…

- InfoCons, asociație de protecție a consumatorilor, a realizat un studiu cu privire la alertele emise prin Sistemul de alerta rapida european, vizand numericul maștilor de protecție neconforme. The post SURPRIZA: Dintre cele peste 280 de tipuri de maști neconforme, 61,26% sunt FFP2 appeared first on…

- Incepere proiect Primaria Raucesti The post PROIECT PRIMARIA RAUCEȘTI: „Dotarea unitaților de invațamant preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicala de tip maști de protecție medicala, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea coronavirusului…

- A fost semnat Contractul de finanțare pentru Proiectul „Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19" In data de 5 noiembrie 2021, a fost semnat Contractul de finanțare pentru Proiectul „Dotarea…

- Secretarul de stat Cristian Roman spune ca Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene continua finantarea proiectelor POIM, dedicate combaterii pandemiei si efectelor grave ale acesteia, asigurand sprijinul necesar in vederea achizitiei de echipamente medicale si de protectie a elevilor si cadrelor…

- Joi, 4 noiembrie 2021, președintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Intarirea capacitații Spitalului de Psihiatrie Dragoești de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, in valoare totala de 843.407,97 lei (cca. 175.000 euro), in cadrul Programului Operațional…