- Bulgaria a anunțat, vineri, ca il expulzeaza pe primul secretar al ambasadei Rusiei la Sofia, suspectat de implicare in acțiuni de spionaj. Masura vine la doua saptamani dupa ce alți zece diplomați ruși au fost expulzați.

- Bulgaria a decis sa expulzeze 10 diplomați ruși dupa ce aceștia au fost acuzați ca ar fi desfașurat „activitați incompatibile cu statutul lor diplomatic”, a declarat vineri agenția de presa rusa TASS, citata de ambasadorul Rusiei in țara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bulgaria, țara dependenta de gazul si petrolul rusesti, s-a declarat reticenta fata de interzicerea importurilor de combustibili fosili din Rusia, dupa rezerve similare manifestate de Germania si Tarile de Jos. ''Sustinem pe deplin sanctiunile existente, dar nu ne putem permite sa oprim importurile…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a afirmat luni ca va propune destituirea ministrului apararii Stefan Ianev, dupa ce refuzul acestuia din urma de a califica drept razboi invazia militara rusa in Ucraina a dus la numeroase cereri de inlocuire a sa, informeaza Reuters. Petkov a spus ca actuala coalitie…

- Bulgaria a reactionat vehement, vineri, la solicitarile Rusiei privind retragerea trupelor NATO, iar Guvernul de la Sofia argumenteaza ca are dreptul suveran de a lua propriile decizii in materie de aparare, in colaborare cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentia Reuters. "Bulgaria este…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit, vineri, in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com. ”De la aceasta tribuna vreau sa spun clar…

- Un protest impotriva masurilor de combatere a epidemiei de coronavirus, desfasurat miercuri, 12 ianuarie, in fata parlamentului de la Sofia, a degenerat in ciocniri intre manifestanti si politie, relateaza dpa si BTA.Sute de sustinatori ai partidului parlamentar Vazrajdane Renasterea , de orientare…