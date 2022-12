Nou record termic pentru Bacău Anteriorul a fost 11,4 C la 31 dec. 1988 Cu siguranța avem parte de unele dintre cele mai calde zile din preajma Anului Nou din istoria observațiilor meteorologice. Ultima zi din anul 2022 ne-a adus un nou record termic pentru Bacau. Luand in calcul intervalul de referinta 1981-2021, cea mai ridicata temperatura inregistrata in Bacau a […] Articolul Nou record termic pentru Bacau apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

