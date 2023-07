In ultimele cinci zile, peste 6.500 de turiști s-au bucurat de Baile Sarate de la Ocna Mureș. In cursul zilei de duminica, 16 iulie 2023, a fost depașit pragul de 2.000 de persoane care au calcat pragul complexului balnear, iar in restul zilelor media zilnica a fost de peste 1.000 de persoane. „Incercam sa ne […] The post Nou record: S-a depașit pragul de 2.000 de turiști intr-o singura zi la Baile Sarate din Ocna Mureș first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures .